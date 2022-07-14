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فارس المزروعي: كلمة رئيس الدولة ترسم خريطة طريق مستقبل أجيالنا
فارس المزروعي
15 يوليو 2022 02:37

أبوظبي (الاتحاد) 

قال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ترسم خريطة الطريق لمستقبل أجيالنا وتمثل نبراساً مهماً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ السلام والمحبة والتعايش السلمي واهتمام الإمارات بالتعاون المشترك مع شعوب العالم ومد أيادي الخير والعطاء والإنسانية لتصل لشعوب العالم.
وأشار إلى أن سموه وجه رسائل مهمة لشعب الإمارات والعالم مؤكداً أن الشعب وتمكينه محور اهتمام الدولة وأن راحة المواطن وسعادته أساس خطط القيادة الرشيدة وأن الدولة وضعت مستقبل الشباب المشرق ضمن مسؤوليتها كما أكد سموه أن دولة الإمارات ستظل داعمة للسلام والاستقرار في العالم وستستمر في تعزيز جسور الشراكة والحوار والاهتمام باقتصاد الإمارات والذي يعد من أكثر الاقتصادات قوة ونمواً وتعزيز ريادة الدولة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والخيرية لتأتي هذه الكلمة في رؤية تكاملية ترسم ملامح مضيئة لمستقبل التطور والرقي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فارس المزروعي
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة
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