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فلاح الأحبابي: كلمة رئيس الدولة رؤية رشيدة لمزيد من النجاحات
فلاح الأحبابي
15 يوليو 2022 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي: إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عكست رؤية رشيدة وخطوطاً واضحة تسهم في تحقيق المزيد من النجاحات التي شهدناها شعباً ووطناً، ووضع خريطة طريق يشارك الجميع في تحويلها إلى واقع.
وأضاف: «نحن في دائرة البلديات والنقل، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، نعمل بأن نجعل راحة وسعادة سكان إمارة أبوظبي في قلب تخطيطنا وتنفيذنا في جميع عملياتنا، بما يتواءم مع منهج الدولة ورؤيتها المستقبلية».
وقال معالي الأحبابي: «تعلمنا من القيادة الرشيدة، أن الإنسان هو الهدف دائماً وأبداً في استراتيجياتنا، لنحمل الإرث الذي تركه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونستكمل نجاح قائد مرحلة التمكين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، ونسير بخطى واثقة مع قائد المسيرة المقبلة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

فلاح الأحبابي
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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