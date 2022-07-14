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الإمارات
علي الشامسي: خطاب رئيس الدولة رسالة ملهمة
علي الشامسي
15 يوليو 2022 02:37

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها رسالة ملهمة لقائد يرسم معالم المستقبل بمداد الحكمة وقيم الإخلاص ومفاهيم الاتزان وركائز العطاء التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وإخوانه الآباء المؤسسين.  
وأضاف الشامسي في تصريحات له أن كلمات صاحب السمو رئيس الدولة تحمل فكرا يؤكد منهج قيادة الدولة التعاضدي مع إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، الذي رسخ دعائم البناء والمسيرة، ومع التفاف الشعب وتآلفه الذي يجسد قوته ومصيره. وقال معاليه: «إننا نستلهم معاني العزة ومفردات القوة التي حققتها قيادتنا الرشيدة، ووضعت لها خارطة طريق لتؤكد أن سيادة الدولة وأمنها يمثل دستورها، والصداقة وثيقة مع المجتمع الدولي في إطار مفاهيم قيم التعايش السلمي والمصداقية والاحترام المتبادل والعطاء الإنساني غير المشروط، وما نتمتع به من تطور هو حصيلة للرؤى الثاقبة التي أسست لمنظومة تنموية شاملة ومستدامة». 

الإمارات
علي الشامسي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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