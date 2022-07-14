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النائب العام: كلمة رئيس الدولة تؤسس لنهضة شاملة
حمد سيف الشامسي
15 يوليو 2022 02:37

أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تؤسس لنهضة شاملة، تواصل فيها دولة الإمارات مسيرتها الملهمة فى تحقيق التنمية المستدامة، والمزيد من الإنجازات الاستثنائية في جميع المجالات وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً، إذ وضع سموه في كلمته توجيهاً استراتيجياً للمرحلة المقبلة، حدد فيه الأسس الراسخة التي تنطلق منها الدولة بثقة نحو المستقبل الواعد، مستندة إلى مبادئها الثابتة في إحلال السلام وتعميق قيم التسامح والعمل مع الدول كافة لخدمة الإنسانية، وهي المبادئ والقيم الحضارية التي قامت عليها دولتنا، وهي من صميم روح اتحادها، وجزء لا يتجزأ من نهج دولة الإمارات، أكدها دستورنا وتشريعاتنا، وحرص الآباء المؤسسون على ترسيخها.  وأشار النائب العام للدولة إلى أن الكلمة التاريخية لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» تعبر عن رؤية استراتيجية واضحة للمستقبل، وخطة عمل وطنية شاملة للمضي قدماً بخطى ثابتة في مسيرة التقدم والإنجاز وحفظ المكتسبات وتعزيز قوة ووحدة الوطن وريادته، مؤكداً أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة هي رسالة فخر واعتزاز وثقة للمجتمع الإماراتي تصدر عن قائد استثنائي.

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