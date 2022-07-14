عبدالرحمن العور: كلمة رئيس الدولة ترسيخ للتجربة التنموية

دبي (وام)

قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين تجسّد الكلمة التاريخية التي توجّه من خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الإمارات ومجتمعها والأفق الذي ترسمه لمسيرة الاتحاد للسنوات المقبلة والذي يعكس هوية الدولة والركائز الراسخة التي تنطلق منها، وفي مقدمتها المبادئ الإنسانية التي أرساها الآباء المؤسسون، وفي طليعتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وجعل شعب دولة الإمارات وتمكينه محور اهتمام الدولة وفي مقدمة قمة أولوياتها وبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يضمن مستقبل مشرق للأجيال الحالية والمقبلة.

وأكد معاليه في تصريحات له أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وضع في كلمته خريطة طريق واضحة لمستقبل الدولة، مقدماً نهجاً جلياً لترسيخ التجربة التنموية الفريدة للإمارات وتعزيز قدرتها التنافسية ومكانتها الرائدة عالمياً خلال العقود القليلة المقبلة.