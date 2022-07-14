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الإمارات
مسلم بن حم: كلمة رئيس الدولة أكدت أن المواطن أولوية
مسلم بن حم
15 يوليو 2022 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

قال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني في إمارة أبوظبي «إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» شكلت خريطة طريق للدولة للريادة العالمية في المرحلة القادمة ورسمت مسار الإمارات داخلياً وخارجياً، وكلمات سموه أدخلت الطمأنينة في قلوب جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وأكدت أن المواطن أولوية لا وبل على قمة أولويات الحكومة، مؤكدا سموه أن «اعتزازه وفخره بالإنسان الإماراتي لا حدود له»، وأن «هدفه الأول والأخير هو دولة الإمارات وشعبها»، وأيضاً توجه سموه للمقيمين معبراً عن قيم الوفاء والتواضع والأخوة الإنسانية حيث قال سموه:«نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني وإسهاماتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام دولة الإمارات».
وأضاف بن حم: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مثال رائد للقيادة الحكيمة، ونموذج رائع للعطاء والإنجاز على كل المستويات، إننا نحمد الله، أن هيأ لنا في الإمارات هذا القائد المرموق، رجل دولة بكل المقاييس، له عطاء متواصل.

مسلم بن حم
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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