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الإمارات
مطر الطاير: الإمارات مصدر إلهام لشعوب المنطقة
مطر الطاير
15 يوليو 2022 02:37

دبي (وام)

أكد معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، رسمت خريطة طريق لمستقبل دولة الإمارات خلال العقود القادمة، حدد فيها ملامح السياسة الداخلية والخارجية للدولة، ليكون منهاج عمل الحكومة في المستقبل. 
وأشار إلى أن الخطاب، حمل رسالة طمأنينة لشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بأن القادم أفضل، وأن الدولة عازمة على السير على النهج الذي وضعه الآباء المؤسسون، حيث باتت الإمارات مصدر إلهام وأمل لشعوب المنطقة والعالم، كما يعد اقتصادها من أكثر الاقتصادات قوةً ونمواً. وقال الطاير في تصريحات له إن خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر عن تفاؤل كبير بمستقبل مشرق للدولة، وذلك لمتانة اقتصادها وتنوعة، واهتمامها بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا، لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد.

محمد بن زايد
الإمارات
مطر الطاير
رئيس الدولة
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