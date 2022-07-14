سالم العامري: كلمة رئيس الدولة رؤية مستقبلية شاملة لكافة القطاعات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عقيد ركن م سالم محمد بالهويمل العامري أن خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها يعكس رؤية مستقبلية شاملة لكافة القطاعات والمجالات المحلية والعربية والعالمية، هادفة إلى تحقيق الاستقرار والنهضة، وترسم ملامح المرحلة المقبلة بنظرة متفائلة.

وقال العامري: إن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة تتضمن محاور تحقق التنمية المستدامة على الصعد كافة، وتؤكد أن المواطن دائماً وأبداً على رأس الأولويات، والاستثمار بالإنسان وتمكينه باعتباره أساساً لأي عملية حضارية، سيراً على خطى الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، واستكمالاً لمسيرة البناء التي قادها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».

وأكد العامري أن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، تتطلب من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، أن يكونوا أهلاً للحمل وأوفياء للوطن وقيادته، والعمل باتجاه ترجمة الرؤى إلى واقع.