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نورة السويدي: الإمارات نحو مجد جديد
نورة السويدي
15 يوليو 2022 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، مثلت بداية انطلاقة مرحلة جديدة في تاريخ دولتنا نحو مجد جديد يأخذ قوته من عظمة قائد عاهدنا منه حبه الكبير لشعبه وحنكته البالغة في إكمال الإنجاز بكل جدارة.
وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها انتهجت الاستثمار في بناء الإنسان من دون تمييز بين الرجل والمرأة وإعداد الكوادر القادرة على ريادة مسيرة التطوير، الأمر الذي مثل الحاضنة الأساسية في توفير البيئة التشريعية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية الداعمة لإنجازات وإبداعات المرأة الإماراتية، بفضل دعم القائد الراحل الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، ومن بعده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، وذلك في ظل الرعاية السامية والتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي وضعت خطة طريق محددة وواضحةً لعمل الاتحاد النسائي العام.

محمد بن زايد
الإمارات
نورة السويدي
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