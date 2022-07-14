سالم الكعبي: كلمة رئيس الدولة دافع لتغيير إيجابي

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «تجسد كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رؤيته الثاقبة وحرصه على مواصلة مسيرة التقدم والريادة التي تشهدها دولة الإمارات، وتشكل خريطة طريق نحو غد أكثر إشراقاً ونجاحاً، وحافزاً لنا جميعاً لمضاعفة الجهود والعمل على خلق أفكار جديدة ومبادرات نوعية للحفاظ على مواردنا وبيئتنا لتوفير مستقبل أفضل لوطننا الغالي وأبناء شعبنا والمقيمين على أرضنا.»

وأضاف الكعبي: «إن التركيز على تنويع الاقتصاد وتسريع جهود التنمية المستدامة في كلمة سموه، ما هو إلا دافع لنا جميعاً لمضاعفة الجهود الرامية لإحداث تغيير إيجابي وملموس في المجتمع من حولنا وتعزيز مكانة الدولة ومنظومتها التنموية المتطورة لتبقى الإمارات مصدر إلهام ومحط أنظار دول العالم».