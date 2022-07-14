السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
سالم الكعبي: كلمة رئيس الدولة دافع لتغيير إيجابي
سالم الكعبي
15 يوليو 2022 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «تجسد كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رؤيته الثاقبة وحرصه على مواصلة مسيرة التقدم والريادة التي تشهدها دولة الإمارات، وتشكل خريطة طريق نحو غد أكثر إشراقاً ونجاحاً، وحافزاً لنا جميعاً لمضاعفة الجهود والعمل على خلق أفكار جديدة ومبادرات نوعية للحفاظ على مواردنا وبيئتنا لتوفير مستقبل أفضل لوطننا الغالي وأبناء شعبنا والمقيمين على أرضنا.»
وأضاف الكعبي: «إن التركيز على تنويع الاقتصاد وتسريع جهود التنمية المستدامة في كلمة سموه، ما هو إلا دافع لنا جميعاً لمضاعفة الجهود الرامية لإحداث تغيير إيجابي وملموس في المجتمع من حولنا وتعزيز مكانة الدولة ومنظومتها التنموية المتطورة لتبقى الإمارات مصدر إلهام ومحط أنظار دول العالم».

محمد بن زايد
الإمارات
سالم الكعبي
رئيس الدولة
آخر الأخبار
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
عربي ودولي
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
اليوم 23:55
فيروس كورونا
دنيا
دراسة حول أسباب خطورة متحور دلتا من فيروس كورونا
اليوم 23:43
كريس تومسون
الرياضي
التأشيرة تحرم تومسون من «مونديال القوى»
اليوم 23:30
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
الرياضي
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
اليوم 23:15
سان جيرمان يحقق الفوز الأول مع جالتييه
الرياضي
سان جيرمان يحقق الفوز الأول مع جالتييه
اليوم 23:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©