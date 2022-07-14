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الإمارات
محمد العوضي: توجيهات رئيس الدولة ترسم مستقبلاً جديداً لاقتصاد الإمارات
محمد العوضي
15 يوليو 2022 02:36

الشارقة (الاتحاد)

قال محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تشكّل منعطفاً تنموياً في مسيرة الدولة نحو الخمسين عاماً القادمة والتي ندخل خلالها حقبة جديدة من التقدم والنماء والمزيد من الإنجازات النوعية والمتفردة، استلهاماً من النهج الحكيم والقيم الراسخة للآباء المؤسّسين، لتواصل دولة الإمارات مسيرة التطور وترسيخ الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية بنفس العزيمة والإرادة والطموحات.
وأضاف العوضي: إن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ترسم مستقبلاً جديداً لاقتصاد دولة الإمارات، مستقبلاً ملؤه الإنجازات العظيمة والريادة والتقدم، فكلمة سموه تجسد ما يمتلكه من رؤية اقتصادية ثاقبة وخطط استراتيجية مستقبلية، تضمن لاقتصاد دولة الإمارات عهداً جديداً من التقدم والتطور، وتمهد لانطلاقة قوية نحو الخمسين الجديدة وبخطوات ثابتة.

محمد بن زايد
الإمارات
محمد العوضي
رئيس الدولة
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