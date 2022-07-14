سيف الغيص: الإمارات نموذج في إسعاد أفراد المجتمع

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال د.سيف محمد الغيص المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي نموذج يحتذى به عالمياً في تطبيق مفاهيم السعادة لكافة القاطنين على أرضها سواء من المواطنين والمقيمين، بل وتضعها ضمن أولويات استراتيجيتها وخططها التنموية والمستقبلية، عبر تقديم حزمة من المبادرات والبرامج الرامية والداعمة وبشكل لا محدود إلى إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الرفاهية في جوانب حياتهم كافة.

وذكر أن دولة الإمارات تمكنت من حجز مقاعد خاصة لها ضمن تقرير السعادة العالمي والذي تقدمت وتفوقت بفضل سياستها في تعزيز مفهوم السعادة على الكثير من دول العالم، وكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هي تأكيد على مواصلة الدولة نهج ترسيخ مفهوم السعادة لتصبح الدولة الأكثر سعادة. وأكد أن سعادة المواطن تنعكس في تعزيز الإنتاجية والانتماء الوطني، حيث تحث كلمة صاحب السمو رئيس الدولة على التميز والريادة العالمية من خلال تمكين الموارد البشرية الشابة. فالنظرة الاستشرافية للقائد تقود الوطن إلى التميز لجعل الدولة في مصاف الدول الأفضل عالمياً في المجالات كافة.