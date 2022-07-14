عبد الله العويس: كلمة رئيس الدولة انطلاقة نحو الخمسين الجديدة

الشارقة (الاتحاد)

قال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تمثل خريطة طريق لخطط التنمية المستدامة للدولة، ونقطة تحول تاريخية تمهد لانطلاقة قوية نحو الخمسين الجديدة وبخطوات ثابتة لتستكمل فيها دولة الإمارات ما حققته من مكتسبات وإنجازات على المستويات كافة ولتواصل نجاحها وريادتها فيما بدأ به الآباء المؤسسين في مسيرة النهضة والبناء.

وأضاف العويس: إن دولة الإمارات ستشهد نهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات والمجالات، فمسيرة صاحب السمو رئيس الدولة حافلة بالإنجازات الكبرى، ورؤيته المستقبلية التي تشمل كل مقومات التنمية المستدامة تشكل مرجعية استرشادية ومنهجية عمل فريدة من نوعها، ستعزز من قدرات دولة الإمارات على مواكبة التطورات المتسارعة وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً.