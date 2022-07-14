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خميس الساعدي: كلمة رئيس الدولة رؤية متكاملة ومتفائلة للمستقبل
خميس الساعدي
15 يوليو 2022 02:36

أبوظبي (الاتحاد) 

أكد معرف قبيلة بني ساعدة خميس سعيد حمد الساعدي أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أدخلت البهجة والسعادة في نفوس شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة في شموليتها ورؤيتها المتفائلة لدولة الإمارات، فقد وضع سموه النقاط على حروف مسيرة المستقبل المشرق في وطن الخير والعطاء. 
وقال الساعدي إن كلمة سموه تعكس رؤية متكاملة ومتفائلة للمستقبل وجاءت استكمالاً لمسيرة الخير التي بدأها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، وعكست اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بشعب الإمارات في مسيرة الدولة المئوية وحرص سموه على مواصلة النهوض بالوطن والمواطن وتحقيق السعادة والرفاهية للمواطن.
وأشار إلى أن الكلمة اتسمت بشموليتها للقضايا الحيوية والمهمة التي عكست إيمان قائد مسيرة الخير والعطاء بأبناء الإمارات الثروة الحقيقية للوطن.

الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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