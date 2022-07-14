الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: خطاب محمد بن زايد يدعم السلام والاستقرار في العالم

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت منظمة الأمم المتحدة، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يتضمن المزيد من الدعم والتشجيع لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا المشتركة نحو تدعيم السلام والاستقرار والنماء في المنطقة والعالم.

فيما ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم المزيد من المساعدات للمتضررين جراء الأزمات في جميع أنحاء العالم.

وأشادت بما احتواه خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن توفير المساعدات الإنسانية بغض النظر عن العرق أو الدين، ممّا يبرز أهمية الحياد وهو أحد المبادئ الأساسية التي تشاركها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن «صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، له نظرة بعيدة المدى ودور مؤثر منذ سنوات طويلة في تقليل المخاطر التي قد تصيب المحتاجين حول العالم، بما في ذلك الجانب الطبي، وقد تجلى ذلك في دور صاحب السمو عالمياً خلال جائحة «كوفيد- 19».

الأمم المتحدة

قالت الدكتورة دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «يعكس خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قيم التسامح والتضامن الإماراتية التي تؤكد على أهمية التعاون بين الدول لصالح تحقيق التنمية المستدامة».

وأضافت: «نحن نرى في إنجازات وطموحات دولة الإمارات مثالاً يقتدى به خاصة في مجال حماية البيئة، ونتطلع إلى عقد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي العام القادم في دولة الإمارات».

وأشارت إلى أنه سيتم العمل خلال المؤتمر المزمع إطلاع العالم عن قرب على التجربة الإماراتية وجهودها في الدفع بالعمل المناخي في الدولة وحول العالم، من أجل الأجيال المتعاقبة.

وأكدت عساف، أن الأمم المتحدة تعتز كثيراً بشراكاتها الفاعلة مع دولة الإمارات، والتي صارت الدولة اليوم مركزاً إقليمياً داعماً لجهود الأمم المتحدة في مختلف المجالات، مثل الإغاثة الإنسانية والتنمية الاقتصادية والعمل متعدد الأطراف.

وقالت: «لنا في خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مزيد من الدعم والتشجيع لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا المشتركة نحو تدعيم السلام والاستقرار والنماء في المنطقة والعالم».

وأضافت:«سُعدت بالتطابق الكبير بين رؤية الأمم المتحدة وخطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، ونتطلع إلى تعميق الشراكة بين الأمم المتحدة ودولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً لشعب الإمارات ولشعوب المنطقة والعالم».

وتابعت:«نعتز كثيراً بالإنجازات التي أحرزناها سوية، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في كافة المجالات».

الصليب الأحمر

من جهتها، قالت كلير دالتون، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات العربية المتحدة:«نقدر تركيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على توفير المساعدات الإنسانية في إطار خطابه عن رؤية سموه واستراتيجيته المستقبلية».

وأضافت:«نفتخر بكون دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً إنسانياً رئيسياً للجنة الدولية للصليب الأحمر، وإن دولة الإمارات عضو في مجموعة دعم المانحين الخاصة بنا، وعبر توقيع اتفاق البلد المضيف الذي وقعناه مؤخراً».

وذكرت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تتطلع إلى تعزيز الشراكة وتقديم المزيد من المساعدات للمتضررين جراء الأزمات في جميع أنحاء العالم.

ونوهت دالتون، بتأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في خطابه، على توفير المساعدات الإنسانية بغض النظر عن العرق أو الدين، ممّا يبرز أهمية الحياد وهو أحد المبادئ الأساسية التي تشاركها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

«الصحة العالمية»

من جهتها، قالت نفين عطا الله، مديرة العمليات التنفيذية بمكتب منظمة الصحة العالمية في دبي:«خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هو بمثابة تقدير للعمل الإنساني، بما في ذلك المجال الصحي والطبي». وأضافت:«كون الخطاب التاريخي لرئيس الدولة، يحتوي على محور خاص للعمل الإنساني، فهذا شيء كبير ومهم ولافتة متميزة ينظر لها جميع الجهات الدولية بعين التقدير والإشادة».

وأشارت إلى أن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، له نظرة بعيدة المدى ودور مؤثر منذ سنوات طويلة في تقليل المخاطر التي قد تصيب المحتاجين حول العالم، بما في ذلك الجانب الطبي، وقد تجلى ذلك في دور سموه عالمياً خلال جائحة «كوفيد- 19».

وذكرت أن العالم أصبح قرية صغيرة والكل يتأثر بما يحدث في الدول الأخرى، لافتة إلى أن قيادة دولة الإمارات لتمتلك نظرة مستقبلية لتطوير دور العمل الإنساني بالعالم، مشددة على أن الاهتمام الذي توليه الإمارات لهذا الجانب، يضع التزاماً على العاملين بالحقل الإنساني الدولي للعمل بشكل أفضل. وأفادت مديرة العمليات بمكتب منظمة الصحة العالمية بدبي، أن المنظمة تحظى بتسهيلات كبيرة ومنقطعة النظير من حكومة دولة الإمارات، للانطلاق إلى الكثير من دولة العالم انطلاقاً من مكاتب المنظمة بدبي.

وقالت عطا الله: «نشاط منظمة الصحة العالمية بالإمارات في اتساع مستمر، خاصة في السنوات الأخيرة، فالإمارات تساعد العمل الإنساني منذ نشأتها».

وأضافت:«نتمتع في الإمارات بحرية كاملة في عملنا كمنظمة دولية، ويقدم لها كل الدم والعون، وهو ما جعلنا نجعل الإمارات نقطة انطلاقتنا لدول المنطقة والكثير من دول العالم».

«المدينة العالمية»

أكد جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أن العمل الإنساني وثقافة المساعدة ومد يد العون متأصلة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها، وما خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سوى تأكيد وترسيخ لهذه الحقيقة. وأفاد أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تعمل بدعم وتوجيه من دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ولولا ذلك لما تمكّنت من تحقيق أهدافها بدعم الجهود لمواجهة التحديات في الاستجابة للأزمات وتسهيل استدامة الإغاثة والمساعدات التنموية. وأكد أنه منذ سنوات طويلة أصبحت الإمارات من أكبر الجهات المانحة وأكثرها ابتكاراً في المجال الإنساني. وقال سابا:«تشكّل كلمة صاحب السمو رئيس الدولة مساراً ممتداً يحفّزنا على المثابرة والسعي للارتقاء بالعمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم وبالشراكة مع الجهات الدولية المعنية كافة. كما تجسد هذه الكلمة رؤية المدينة وتدفع بها قدماً فيما تخطو بعملها الإنساني الرائد نحو عقدها الثالث». وأضاف: انطلاقاً من رؤية الإمارات، والتزاماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نعمل في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على تيسير عمل المنظمات الدولية والشركات من أجل خدمة الشعوب الأكثر ضعفاً». وأفاد أن عدد الأعضاء في المدينة يتعدّى الثمانين ووصلت المساعدات التي انطلقت من مستودعاتنا في النصف الأول من هذا العام إلى عشرات الدول استجابة لأزمات عدة، كالزلزال الأخير في أفغانستان قبل أسابيع. وأكد أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي والجهات المنضوية تحتها، مستمرة في عملها كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على نهج الوالد المؤسس زايد الخير.