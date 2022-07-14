السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
ولي عهد عجمان يطلق الحزمة الثانية لمشاريع تطوير البنية التحتية
ولي عهد عجمان يطلق الحزمة الثانية لمشاريع تطوير البنية التحتية
15 يوليو 2022 02:39

عجمان (وام)

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الحزمة الثانية لمشاريع تطوير البنية التحتية بالإمارة، بأكثر من 102 مليون درهم، والمندرجة ضمن الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية والنهوض بإمارة عجمان لتكون إحدى أهم المدن العصرية في مجال العمارة والتشييد. 
وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بجهود دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والكفاءات المؤهلة وفرق العمل، التي وضعت خطة شاملة لتنفيذ مشاريع تصل لأكبر شريحة من المجتمع ويلمس أثرها سكان الإمارة والزوار والسياح، مؤكداً سموه أن جميع الجهات والدوائر تتعاون في ما بينها لإتمام المشاريع الحيوية الهادفة للارتقاء ببيئة عجمان لتكون حاضنة للاستثمار وريادة الأعمال وافتتاح المشاريع الناجحة.

وبين سموه - خلال إطلاعه على مخطط تطوير شارع الاتحاد - أن الشارع يعد أحد أهم شوارع الإمارة ويشهد حركة دائمة على مدار الساعة، كما ويربط بين إمارة عجمان والإمارات الأخرى، مما يستدعي تطويره وضمان حركة ميسرة وآمنة لمرتاديه. 
وأوضح سموه أن شارع الاتحاد، الذي ستبلغ تكلفة تطويره 71 مليوناً و600 ألف درهم، سيوفر التوسعة المطلوبة والتي تتواءم مع حجم الاستخدام، مؤكداً أن الجميع يسعى لمعرفة المتطلبات والوقوف على احتياجات كل فرد في المجتمع، فهدفنا تسهيل الوصول للأماكن المنشودة خلال أوقات قياسية. 
وقال سموه: إن الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، سلطت الضوء على الاهتمام بالجوانب الرياضية والثقافية والاقتصادية، وعليه ستعمل فرق العمل على إنجاز مشروع مسار الدراجات والبالغ تكلفته 4 ملايين و380 ألفا و500 درهم، ومشروع المسار التراثي والبالغ كلفته 12 مليون درهم، كما ستتواصل الجهود لإنهاء مشروع تطوير سوق مشيرف والمقدرة تكلفته 3 ملايين و100 ألف درهم، بالإضافة لمشروع الإنارة البالغ تكلفته 11 مليون درهم. 
وقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، شرحاً مفصلاً لسمو ولي عهد عجمان عن مخططات المشاريع والأهداف المنشودة ونطاق العمل والفوائد المرجوة، مثمناً جهود القيادة الحكيمة بالإمارة وحرصها بشكل دائم ودؤوب على دعم المشاريع التطويرية ومنح الدائرة الضوء الأخضر لتدشين وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تلقي بظلالها الإيجابية على كافة نواحي الحياة.

عجمان
عمار النعيمي
الإمارات
تطوير البنية التحتية
البنية التحتية
آخر الأخبار
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
عربي ودولي
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
اليوم 23:55
فيروس كورونا
دنيا
دراسة حول أسباب خطورة متحور دلتا من فيروس كورونا
اليوم 23:43
كريس تومسون
الرياضي
التأشيرة تحرم تومسون من «مونديال القوى»
اليوم 23:30
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
الرياضي
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
اليوم 23:15
سان جيرمان يحقق الفوز الأول مع جالتييه
الرياضي
سان جيرمان يحقق الفوز الأول مع جالتييه
اليوم 23:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©