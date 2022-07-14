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أبوظبي الحكومية توقع مذكرة تفاهم مع «السوربون أبوظبي»
خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
15 يوليو 2022 02:39

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت أكاديمية أبوظبي الحكومية أمس مذكرة تفاهم مع جامعة السوربون أبوظبي وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الجامعة. وقع مذكرة التفاهم كلاًّ من البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي وأمل الجابري، القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية. وقالت البروفسورة سيلفيا سيرانو: إن هذه الاتفاقية تعكس حرص جامعة السوربون أبوظبي على توفير أعلى مستويات التعليم العالي وتقديم برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز التميز المهني. وقالت أمل الجابري: نحرص علي تعزيز مهارات وخبرات الكفاءات البشرية في أبوظبي، ونتطلع للعمل معا وفق هذه الشراكة الاستراتيجية البناءة.

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