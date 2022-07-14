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6.5 مليون درهم مساعدات لنزلاء «إصلاحية دبي»
6.5 مليون درهم مساعدات لنزلاء «إصلاحية دبي»
15 يوليو 2022 02:39

دبي (الاتحاد)

قدم قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، مساعدات مالية مقطوعة وعينية بقيمة 6 ملايين و570 ألفاً و339 درهماً للنزلاء والنزيلات خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتنوعت المساعدات بين كفالة نزيل، ورواتب أسر، واستخراج شهادة ميلاد، وتذاكر سفر، ووثيقة سفر، ومستلزمات نظافة شخصية، وعلاج، وتوفير مستلزمات أطفال النزيلات، ومبادرة العودة للمدارس، والمير الرمضاني، وكسوة العيد، وعيدية أطفال النزلاء، إضافة إلى الدية الشرعية.
ونوه العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة، بالدور البارز الذي يقوم به فريق قسم الرعاية الإنسانية بالتعاون مع الشركاء في تقديم العديد من المساعدات الإنسانية والخيرية للنزلاء وذويهم، لتيسير حياة النزلاء وفك كربهم بالتعاون مع فاعلي الخير في المجتمع والمؤسسات والجمعيات الخيرية.

إصلاحية دبي
دبي
الإمارات
شرطة دبي
الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية
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