«بيئة أبوظبي»: 4 أسباب تؤدي لنفوق الأسماك في المياه البحرية

هالة الخياط (أبوظبي)

حددت هيئة البيئة - أبوظبي 4 أسباب مؤدية لنفوق الأسماك في البيئة البحرية متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، انخفاض مستوى الأكسجين في الماء، محدودية حركة المياه، وارتفاع نسبة الملوحة أو الأمونيا في الماء.

ودعت الهيئة الجمهور إلى التبليغ عن أي حوادث لنفوق الأسماك بالاتصال على الرقم 800555، سيما وأنه في ظل الارتفاع في درجات الحرارة تكون هناك زيادة في معدل نفوق الأسماك في المياه البحرية لإمارة أبوظبي.

وأكدت الهيئة أنها تنفذ العديد من البرامج لمراقبة والحد من نفوق الأسماك، حيث تراقب بانتظام تركيزات الملوثات البحرية، التي تهدد التنوع البيولوجي وجودة المياه البحرية بشكل دوري عبر 22 موقعاً على طول ساحل إمارة أبوظبي، مما يساعد خبراء الهيئة في تصميم وتطوير استراتيجيات لحماية البيئة، حيث يتم رصد 28 معياراً لنوعية المياه البحرية، و11 معياراً لجودة الرواسب البحرية.

وتطبق الهيئة معايير جودة المياه البحرية المحيطة، وتضع عوامات لمراقبة جودة المياه في المناطق ذات الحساسية البيئية، وتعزيز نظام الكلورين في المياه البحرية، وتركيب أجهزة لتعزيز نسبة الأوكسجين في المياه.

وأعلنت الهيئة مؤخراً عن توجهها لتوسيع النطاق الجغرافي لشبكة مراقبة جودة المياه والرواسب البحرية في المنطقة الساحلية في الإمارة، لتغطي في عام 2025 ما نسبته 75% من امتداد سواحل الإمارة، علماً أن برامج المراقبة تغطي حالياً ما نسبته 42%.

وأصدرت الهيئة تشريعات وإجراءات تنظيمية لحماية جودة المياه البحرية في العام 2021 من ضمنها اللائحة التنفيذية في شأن جودة المياه والرواسب البحرية في الإمارة، والتي تتضمن اشتراطات فنية خاصة بجودة المياه والرواسب البحرية المحيطة في مناطق المحميات البحرية وفي مناطق الاستخدامات العامة، وتتضمن حدوداً لتراكيز بعض المعادن والعناصر، بالإضافة إلى المركبات العضوية ومؤشرات الإثراء الغذائي، وكذلك بعض الملوثات الميكروبية.