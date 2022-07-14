هيئة البيئة - أبوظبي تطلق حملة «منشآتي مسؤوليتي»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار مبادرة شبكة المؤسسات الخضراء، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مؤخراً حملتها المجتمعية «منشآتي مسؤوليتي»، وذلك بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي. وتم تصميم هذه المبادرة لتمكين المؤسسات الصناعية من تبني ممارسات أكثر استدامة لإدارة النفايات، وتقليل استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

تهدف حملة «منشآتي مسؤوليتي»، التي انطلقت في شهر مايو وتستمر حتى ديسمبر 2022، إلى تثقيف المنشآت الصناعية وزيادة وعيها البيئي فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على نظافة إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لموظفيها للمشاركة في فعاليات مثل حملات التنظيف للمناطق المجاورة للمنشأة، وذلك في إطار مسؤولياتها المجتمعية.

هذا بالإضافة إلى دعم أنشطة البحث العلمي ضمن مساهماتهم في دعم علم المواطن (علم الجميع)، والذي يعني مشاركة المجتمع تطوعاً في اكتشاف المعرفة العلمية الجديدة، بالمساهمة في عملية جمع البيانات العلمية، أو تقييمها، بالتعاون مع وتحت إشراف خبراء متخصصين ومؤسسات بحثية وعلمية، وذلك من خلال جمع بيانات عن كمية المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وأنواع النفايات الأخرى التي تلوث بيئتنا.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية بالهيئة: «بصفتنا السلطة المختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، يعتبر توفير بيئة آمنة وصحية للجميع واحدة من أهم أولوياتنا، بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي للحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وللمساهمة في تحقيق هذا الرؤية، قمنا بإطلاق حملة «منشآتي مسؤوليتي»، والتي نشجع من خلالها المنشآت على تحفيز موظفيها للمشاركة في حملات التنظيف والمساهمة في المسؤولية المجتمعية للشركات، لضمان خلو البيئة المحيطة بهم من الملوثات أو النفايات. وفي الوقت نفسه، تعتبر هذه الحملة فرصة للمنشآت للمساهمة في «علم المواطنة» من خلال دعم هيئة البيئة - أبوظبي لإجراء البحوث حول كمية المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وأنواع النفايات الأخرى التي تلوث البيئة على مدار العام».

من جانبه قال عثمان الخوري، المدير التنفيذي، إدارة التشريعات - مجموعة موانئ أبوظبي: «تفتخر مجموعة موانئ أبوظبي بالمشاركة في حملة «منشآتي مسؤوليتي» التي تتمتع بأهمية كبيرة لضمان مشاركة الجمهور ونشر الوعي حول أفضل الممارسات المستدامة لإدارة النفايات ضمن مجتمعاتنا. يسهم هذا البرنامج في تسليط الضوء على الدور الحيوي للتعاون بين جميع أصحاب العلاقة الذين سيعملون معاً لتقليل كمية النفايات في منشآتهم خلال فترة الحملة».