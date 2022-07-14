إنجاز 15840 عينة فحص مخبري ببلدية الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن إدارة المختبرات المركزية تعمل حالياً على توسيع نطاق الفحوصات المخبرية المختلفة بإضافة عدد من الأجهزة الجديدة وتحديث الأجهزة المخبرية لمواكبة آخر التطورات، وإضافة أجهزة متطورة للكشف عن متبقيات المبيدات الحشرية في الخضروات والفواكه، وجهاز اختبار المواد العازلة للحرارة للمواد الإنشائية، لمعرفة مدى مقاومتها لتوصيل الحرارة، و4 أجهزة للاختبارات غير المتلفة للخرسانة لتقييم العناصر الخرسانية من الناحية الإنشائية. وأوضحت الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة أن مختبرات البلدية تحتوي أجهزة متطورة وحديثة وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية.

وأفادت أنه تم تحليل 15840 عينة في المختبرات المركزية لبلدية مدينة الشارقة منذ بداية العام الجاري منها 4900 عينة في مختبر الأغذية و1625 في مختبر البيطرة، و667 عينة في مختبر البيئة والمواد الاستهلاكية، و 8682 عينة في مختبر مواد البناء بواقع 51327 اختباراً.