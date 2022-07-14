اتفاقية بين أوقاف دبي ومستشفى التداوي

دبي (الاتحاد)

وقّعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي ومستشفى التداوي التخصصي، اتفاقية تعاون بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية المتوفرة للعملاء والموظفين والمتطوعين لدى المؤسسة.

وقع الاتفاقية في مقر مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي بالقرهود علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي مروان إبراهيم حاجى ناصر مالك ومدير عام مستشفى التداوي التخصصي وبحضور ممثلون من الجهتين.

وتتيح الاتفاقية لجميع العاملين بمؤسسة الأوقاف بدبي الحصول على الرعاية والخدمات الطبية بمقر مستشفى التداوي التخصصي والأقسام التابعة لها، كما تتضمن الاتفاقية تنظيم فعاليات توعوية وصحية وزيارات علاجية بالتوافق بين الطرفين. وأكد علي المطوع حرص المؤسسة على تطوير الخدمات والمميزات المقدمة لموظفيها ورفع مستوى رضاهم، بما يسهم في تعزيز الأداء الوظيفي والارتقاء بمستوى العمل، مشيرا إلى التزام المؤسسة بتعزيز مبدأ جاذبية بيئة العمل بما يتوافق مع التوجهات الحكومية ويرفع من مؤشر سعادة الموظفين ويسهم في زيادة القدرة الإنتاجية لديهم. من جانبه أعرب مروان ابراهيم حاجي ناصر عن خالص شكره وتقديره على ثقة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي والسادة القائمين على إداراتها وخاصة سعادة على المطوع، لإتاحة الفرصة لمستشفي التداوي التخصصي وهى شركة وطنية بنسبة 100%، لإثبات إمكانية توفير افضل الخدمات العلاجية داخل الدولة وفقاً لأحدث النظم العالمية المتطورة بأقل تكلفة ممكنة.