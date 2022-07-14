«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تشارك في ليوا للرطب

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 18، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من 16 حتى 24 يوليو الحالي.

وقال مبارك القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية أن الهيئة تعمل على تطوير قطاع النخيل في إمارة أبوظبي حيث تتبنى الهيئة حزمة من الخطط والبرامج الهادفة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في الإمارة بجانب تعزيز كفاءة برامج الدعم والتنمية الزراعية لتحقيق الاستدامة وتعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض والآفات.

كما أكد حرص الهيئة على تقديم خدمات متكاملة للعناية بمزارع النخيل وتحسين جودة الإنتاج ومكافحة الآفات التي تهدد أشجار النخيل بطرق بيئية آمنة.