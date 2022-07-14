جامعة زايد تتعاون مع «الغرير للتعليم» لدعم مهارات الشباب

دبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة زايد ومؤسسة عبدالله الغرير للتعليم عن التحاق أكثر من 2500 طالب وطالبة إماراتيين ببرامج الغرير للمفكرين اليافعين عبر الإنترنت، لإعدادهم لسوق العمل المستقبلي، وذلك احتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب.

وفي حديثه في اليوم العالمي لمهارات الشباب، أكد نائب مدير جامعة زايد ورئيس الشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور كلايتون ماكنزي: «أن شراكتنا مع مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم تعتبر محورا أساسيا في التزام المؤسسة الأكاديمية بتخريج دفعات من الطلبة بجاهزية أكبر لتحديات المستقبل. ونحن جميعا ندرك بشكل متزايد أهمية المهارات الرقمية في جميع المجالات، وعليه ندعو طلبة الجامعة باغتنام الفرصة للمشاركة في برامج TechUp العصرية لاكتساب المهارات الرقمية المناسبة التي ستلعب دورا رئيسيا في مستقبل مجالات العمل».

ومن جهتها قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم: «إن هذه الشراكة تترجم رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تنمية الشباب الإماراتي وتمكينه، وأن العلاقة مع جامعة زايد مستمرة في التوسع، فعلى الرغم من التحديات العالمية التي واجهناها خلال السنوات الماضية، تمكنا من رفع مستوى مهارات الشباب الرقمية من خلال مبادرة TechUp الخاصة بنا. فقد قمنا بتسجيل أكثر من 2000 شاب وشابة في البرنامج منذ انطلاقته في أقل من 4 أشهر، في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصل 215 منهم على شهادتهم الأولى. كما ندرك مدى حرص والتزام أعضاء هيئة التدريس والموظفون بجامعة زايد التزاما عميقا بضمان حصول طلابهم على أفضل فرص التعليم الممكنة، وهم يشاركوننا إيماننا بأن الشباب الإماراتي يجب أن يركز على صقل وتطوير مهاراتهم الرقمية جنبًا إلى جنب مع برامجهم الأكاديمية العلمية».