«ألف» تقدم خدمات التعلم الرقمي لـ 1.5 مليون طالب إندونيسي

ابوظبي (الاتحاد)

أبرمت منصة «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم وتمكين الطلاب وتزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين، شراكةً مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، أمس، لتوسيع نطاق البرنامج التعليمي المجاني المشترك، وإتاحة خدمات منصته الرائدة للتعليم الرقمي والحائزة على عدة جوائز لتشمل 1.5 مليون من المتعلمين.

ويأتي ذلك استكمالاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في نوفمبر من عام 2020، بهدف تحقيق تحول نوعي في القطاع التعليمي بإندونيسيا عبر توظيف أحدث التقنيات التعليمية، وإتاحة تجربة تعليمية مخصصة لتلبية متطلبات الطلاب والارتقاء بجودة المُخرجات التعليمية. ووصل نطاق منصة «ألف» إلى 500 ألف من طلاب الرياضيات للصفوف من السابع إلى الثاني عشر منذ يوليو 2021، وحظيت المنصة بإشادة من المدرسين والطلاب على السواء.

وبعد توسيع نطاقها، أصبحت المنصة متاحةً لـ1.5 مليون من دارسي اللغة العربية والرياضيات. وتقدم منصة ألف دروس الرياضيات رقمياً وفقاً لمعايير المقررات الدراسية المعتمدة في إندونيسيا، وتعتمد منهجية التعليم التفاعلي (GASING) لدعم الطلاب وتطوير تحصيلهم العلمي. وتتيح دروس اللغة العربية لتطوير مهارات الطلاب قراءةً ونُطقاً واستماعاً من خلال أسلوب التعليم القائم على المشاركة والتفاعل.

وقال معالي ياقوت خليل قماس، وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا: «نشكر»ألف للتعليم«على استمرار تعاونهم لتنفيذ هذا البرنامج المبتكر، وتوسيع مجالاته ليشمل دروس اللغة العربية للصفوف الدراسية من السابع إلى الثاني عشر، لتضاف إلى مادة الرياضيات. وقد أثبتت منصة ألف تميُّزها كأداة تعليمية نوعية، وقوة داعمة لتحوُّل المدارس الإندونيسية نحو المنهجيات الحديثة للتعليم والتدريس، ومنظومات التعليم الحضورية والافتراضية والهجينة. وننظر بثقة حيال دور الأدوات التدريسية المبتكرة، لا سيما منصة ألف، في دعم هدفنا الرئيسي المتمثل في تحسين تقييم طلاب المدارس التابعة للوزارة على صعيد محو الأمية الرقمية، وفقاً للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.»

بدوره، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي ل «ألف للتعليم»: نفخر بنجاح شراكتنا الاستراتيجية مع جمهورية إندونيسيا، تجسيداً لالتزامنا بدفع عجلة التحول الذكي لقطاع التعليم عالمياً. ويسعدنا توطيد أواصر تعاوننا مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وتوسيع نطاق خدماتنا في الدولة، ونتطلع قُدُماً لإتاحة منصتنا التفاعلية لملايين الطلاب الإندونيسيين.