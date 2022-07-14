«الأرصاد»: فرصة تكون سحب ركامية ممطرة في الأيام المقبلة

قال المركز الوطني للأرصاد في تقرير عن الحالة الجوية، خلال الفترة، من غد الجمعة وإلى الثلاثاء المقبل: إنه نتيجة لحركة خط الالتقاء المداري (ITCZ) باتجاه الشمال مع امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من الشرق، تتدفق كتلة هوائية رطبة من الشرق باتجاه الدولة، وكذلك تتحرك تشكيلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة قد يصاحبها البرق والرعد أحياناً.

وتوقع المركز أن يشهد الطقس، من يوم غد الجمعة إلى الأحد، فرصة تكون السحب الركامية الممطرة المحلية شرقاً ثم تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية.

في يومي الاثنين والثلاثاء، يتعمق المنخفض السطحي والعلوي على الدولة ليصبح الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

البحر: من يوم الجمعة إلى يوم الأحد خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. بينما يكون في يومي الاثنين والثلاثاء مضطربا في الخليج العربي ومضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً في بحر عمان.

وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاتكم بآخر المستجدات، داعيا الجميع إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الإشاعات.

المصدر: وام