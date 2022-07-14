الاتحاد النسائي يواصل «بداية صحيحة لحياة سعيدة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لقاءً توعوياً ضمن مبادرة «بداية صحيحة لحياة سعيدة موفقة»، الذي أقيم بمجلس المتعرض سيف العفاري – منطقة العامرة في مدينة العين، انطلاقاً من حرصه على ترسيخ دعائم استقرار الأسرة والمحافظة على ديمومتها وإحداث دور إيجابي في حياة أفرادها. وشهد اللقاء حضوراً نسائياً واسعاً تخطى 60 امرأة.

وقدم اللقاء كلا من الواعظة اعتدال الشامسي، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف والأستاذة مريم المنذري، مدير مكتب الدعم النسائي بالاتحاد النسائي العام، ضمن مبادرات الاتحاد النسائي العام المجتمعية التي تهدف إلى إحداث نقلةً نوعية في مسيرة العمل الاجتماعي والتنموي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تكون مخرجاتها تمكيناً ودعماً لكل فئات المجتمع لبناء مجتمع ينعم بالاستقرار والرفاه.

وأكدت مريم المنذري، حرص الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على منظومة الأسرة والحفاظ عليها واستمراها من خلال المبادرات والبرامج التي يطلقها بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين.

كما تطرقت إلى دور الأسرة في المجتمع حيث تعتبر الأسرة الخلية الأولى التي يتكوّن منها المجتمع، وهي أساس الاستقرار في الحياة الاجتماعية وتُعتبر نشأة الأسرة وتطورها ثمرة من ثمرات الحياة الاجتماعية.

ومن جانبها تحدثت الواعظة اعتدال الشامسي، عن دور القيادة الرشيدة في تشجيع المجتمع على عدم المغالاة في تكاليف الزواج، موجهة رسالة للفتيات المقبلات على الزواج وتجديد النية بالميثاق الغليظ، بأن تكون على قدر المسؤولية لتتمكن من تكوين أسرة متماسكة مترابطة تحت رايه التوحيد. وقالت: «أنعم الله علينا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة رشيدة تأخذ بيدنا لنرتقي وتقدم كل الدعم للشباب، اللذين يعدوا من لبنات المجتمع، فمتى صلحت الأسرة صلح المجتمع، لذلك التنشئة مسؤولية الآباء، اللذين تقع على عاتقهم التربية الإسلامية السليمة للأبناء وأن يتم تربيتهم على الاحترام والأخلاق وطاعة الله والرسول».

وذكرت أن من أهم أهداف الزواج أن يكون هناك ترابط أسري وتراحم وسكن واحترام وتوافق وطمأنينة ومحبه، كما تحدثت عن الزواج السعيد ومقومات تحقيقه والوصول إليه، والتي من ضمنها احترام الزوجين لبعضهما، ومعرفة كلا منهما حقوقه وواجباته تجاه الآخر، واحترام كلا منهما لخصوصية الشريك، وتبادل المشاعر الصادقة والمخلصة حتى تكون حياتهما مستقرة يسودها الحب والسكينة والأمان، مشيرة أن الزوج قد يرتبط بالزوجة بدوافع الجمال أو المال أو النسب وكلها أمور جميلة، ولكن على رأسها الدين والخلق.