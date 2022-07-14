«الشارقة للابتكار» يستقبل أصحاب الإنجازات العلمية والتكنولوجية

الشارقة (الاتحاد)

استقبل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وفداً من أصحاب الإنجازات العلمية والتكنولوجية من منتسبي مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين من أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والذين حققوا إنجازات عالمية من خلال الفوز بالمراكز الأولى والتأهل للتصفيات النهائية في العديد من المسابقات العالمية الخاصة بمجالات العلوم والتكنولوجيا.

وقدم حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للابتكار عرضا عن أهم استراتيجيات وأنشطة المجمع والتي تستهدف توفير مناخ للإبداع والابتكار في قطاعات تقنية مختلفة.

وقد تم تنظيم جلسة عصف ذهني مع أصحاب الإنجازات العلمية والتكنولوجية للخروج بأفكار وخطط مستقبلية لتطوير إنجازاتهم وبلورة هذه الأفكار والإبداعات والاستفادة منها بشكل ممنهج لتحويلها الى مشاريع ابتكارية استثمارية على ارض الواقع يمكن الاستفادة منها في خدمة البشرية.