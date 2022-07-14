بلدية أبوظبي توزع جوائز «الخوذة الذهبية»

أبوظبي (الاتحاد)

سلمت بلدية مدينة أبوظبي جوائز الدورة الثانية من جائزة «الخوذة الذهبية»، للشركات التي حققت المعايير المطلوبة للحصول على هذه الجائزة التي أطلقتها إدارة البيئة والصحة والسلامة في البلدية.

ونيابة عن سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، سلم المهندس خالد المنهالي، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي جوائز الدورة الثانية من جائزة «الخوذة الذهبية» إلى الفائزين.

وفازت ضمن الفئة الأولى تحت عنوان: «أفضل أداء نظام إدارة السلامة والصحة في الشركة»، وفي المركز الأول شركة «الطاير ستوكس - ذ م م - فرع أبوظبي»، وفازت بالمركز الثاني: شركة علي وأولاده للمقاولات مملوكة لعلي وأولاده القابضة ذ م م، وفي المركز الثالث: شركة «أليك للهندسة والمقاولات ذ.م.م».

أما في «فئة الاستشاريين»، فقد فازت بالمركز الأول شركة «بارسونز الدولية المحدودة»، وفازت بالمركز الثاني شركة «التراث انترناشيونال للاستشارات الهندسية ذ.م.م»، وفي المركز الثالث: فازت شركة «دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه)».

وأكد المهندس خالد المنهالي أن جائزة الخوذة الذهبية تهدف إلى تحفيز الشركات والمقاولين على تقديم أقصى درجات الالتزام بالقوانين واللوائح التي ترسخ بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجميع العاملين.

وأكدت الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة، أن جائزة الخوذة الذهبية عبارة عن مسابقة تنافسية في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة لقطاع البناء والإنشاء.