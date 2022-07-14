تنمية المجتمع تنفذ مسوحاً ميدانية للكشف عن «التأخر النمائي»

آمنة الكتبي (دبي)

نفذ قسم التدخل المبكر في وزارة تنمية المجتمع مسوحاً ميدانية للكشف المبكر عن حالات التأخر النمائي في المراحل المبكرة من العمر، بهدف تحويلها إلى البرنامج، وتقديم الخدمات اللازمة لها، لضمان عدم تدهور الحالة إلى مرحلة الإعاقة، أو تقليص الفجوة بين عمر الطفل الزمني والنمائي، ويأتي ذلك بالتعاون مع الحضانات ورياض الأطفال حيث يقيس تطبيق نمو 6 مجالات نمائية شملت الحركات الكبيرة، الحركات الدقيقة، والتواصل الاجتماعي والمعرفي والسلوكي.

حيث نفذت الوزارة العام الماضي المسوح النمائية الميدانية في الحضانات ورياض الأطفال بواقع 900 طفل مقارنة مع 898 حالة في 2020، أغلبيتها العظمى، كشفت عبر تطبيق نمو الذي تطبقه الأمهات أو كوادر التدخل المبكر عن بعد، وهو ما يؤكد الدور الفاعل للتطبيق في كشف الحالات المتأخرة نمائياً، وخاصة أثناء جائحة كوفيد، حيث ساعد التطبيق في الوصول إلى الحالات عن بعد.

وتبين أن مجموع الأطفال المتأخرين نمائياً من إجمالي المطبق عليهم المسوح، بلغ 140 طفلاً، ويتم تحويل الأطفال الذين تظهر عليهم علامات التأخر النمائي إلى برنامج الإمارات للتدخل المبكر، لإجراء التقييم الشامل من المختصين، وتقديم مهارات إرشادية وتوجيهية لأسرهم، وخدمات علاجية مساندة أيضاً لمن يحتاج إليها منهم.

ويهدف برنامج المسوح الميدانية إلى الكشف المبكر عن أية علامات تأخر نمائي، عند الأطفال الذين أعمارهم ست سنوات فأقل، لتسهيل الوصول إلى الأطفال الذين لديهم أية مؤشرات تأخر نمائي محتمل، في المراحل العمرية المبكرة، بما يساعد على التدخل المبكر في دعمهم وأسرهم، وتقديم العلاج والتأهيل المناسب لهم، ومن ثم منع تدهور الحالة ووصولها إلى مرحلة الإعاقة.

كما يهدف تطبيق نمو للكشف المبكر عن الأطفال المتأخرين نمائياً ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وبالتالي إحالتهم إلى برنامج الإمارات للتدخل المبكر لإجراء تقييم الشامل لحالتهم وتقديم الخدمات التأهيلية أو الأسرية المناسبة لهم، كما يهدف إلى تعزيز التكاتف والتلاحم المجتمعي وتوفير خدمة مجانية في متناول يد الجميع، بما يسهم في إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الرفاهية لفئاته وشرائحه المختلفة.