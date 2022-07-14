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1063 بلاغاً لـ«أبوظبي للدفاع المدني» خلال عطلة العيد
1063 بلاغاً لـ«أبوظبي للدفاع المدني» خلال عطلة العيد
15 يوليو 2022 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

تعامل مركز العمليات الرئيسي بهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع 1063 بلاغاً بالتعاون مع مركز القيادة والتحكم بشرطة أبوظبي وذلك في عطلة عيد الأضحى المبارك على مستوى إمارة أبوظبي (أبوظبي - العين - الظفرة)
وأوضح المقدم عيسى المرزوقي مدير إدارة العمليات في الهيئة انه تم استقبال 984 بلاغاً لطلب الإسعاف و64 بلاغاً لطلب الإطفاء و15 بلاغاً لطلب الإنقاذ وتم اتخاذ الإجراءات العملية في التعامل مع البلاغات وفق آلية عمل دقيقة ومتطورة لافتاً إلى أن مركز العمليات الرئيسي في الهيئة على أتم الاستعداد والتأهب لتلقي البلاغات والتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى موقع الحوادث في أسرع وقت.
وأشار إلى أن الهيئة وفرت أفضل واحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة تحت إشراف كوادر وطنية مؤهلة وعلى درجة عالية من الحرفية للتعامل مع مختلف البلاغات وتنسيق آلية التواصل مع الفرق المشاركة بما يعزز سرعة الاستجابة في تعزيز الجهود الوقائية لأفراد المجتمع وذلك ضمن استراتيجية الهيئة في تقديم أفضل الخدمات للجمهور وفقاً لأفضل الممارسات المتقدمة عالمياً.
وحث الجمهور على ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والابتعاد عن الممارسات الخاطئة بما يضمن عدم وقوع حوادث تؤثر على الأرواح والحفاظ على الممتلكات والمكتسبات الوطنية مؤكداً أهمية التعاون المشترك لتعزيز التوعية الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار واندلاع الحرائق بمختلف المواقع.
ودعت الهيئة إلى ضرورة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث وعدم التجمهر أثناء حوادث الحريق، حيث يشكل التجمهر خطورة على حياتهم ويعرقل وصول آليات الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ لأداء مهامها على أكمل وجه.

أبوظبي
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هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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