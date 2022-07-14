حملة للتوعية بسلامة الإطارات في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، وبالتعاون مع منصة الإمارات لسلامة الطرق ومجموعة المسعود في أبوظبي، حملة توعويه استهدفت سائقي الشاحنات ومركبات النقل الثقيلة في محطة الأوزان المحورية التابعة للمركز في منطقة مصفح بهدف رفع مستوى الوعي لدى سائقي المركبات الثقيلة بالسلامة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق في الإمارة.

وتضمنت الحملة توعية السائقين بأهمية التأكد من سلامة وصلاحية الإطارات في المركبة ومدى مطابقتها للمواصفات ومعايير الأمان والسلامة، خاصة أن خطورة الإطارات ترتفع خلال أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة. كما ركزت الحملة على زيادة الوعي لدى السائقين بأهمية إجراء الفحص الدوري الشامل للشاحنة للتأكد من توفر جميع عناصر السلامة فيها وضرورة اتباع إجراءات السلامة بهدف الوقاية من الحوادث على الطرق ورفع كفاءة السلامة المرورية للشاحنات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة والتعاون المشترك بين مركز النقل المتكامل، والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص لتحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة على طرق الإمارة.

وأشار مركز النقل المتكامل إلى أن تنفيذ مثل هذه الحملات يؤكد التزامه بتحقيق أهداف استراتيجية الرؤية الصفرية التي أطلقتها اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في وقت سابق والهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في الإمارة وخفض أعداد وفيات الحوادث على الطرق وصولاً إلى صفر وفيات.