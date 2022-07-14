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شرطة أبوظبي تطلق «النقاط المرورية» بلغة الإشارة
شرطة أبوظبي تطلق «النقاط المرورية» بلغة الإشارة
15 يوليو 2022 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، أول دورة من نوعها على مستوى الدولة في برنامج النقاط المرورية لأصحاب الهمم وبلغة الإشارة للصم وضعاف السمع، بالتعاون مع مديرية المرور والدوريات وجمعية الإمارات للصم والمعنية بتقديم خدمات مجتمعية لفئة الصم في الإمارات وتعزيز دورهم في المجتمع.
وأوضح العقيد أحمد جمعة الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أن الدورة تأتي ضمن مبادرات شرطة أبوظبي في دعم توجهات الحكومة وبالمواءمة مع استراتيجية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، بالتركيز على توعية فئة الصم بثقافة النقاط المرورية والاهتمام بسلوكيات السائق الإيجابي.
وأشار إلى أن مترجمي لغة الإشارة المعتمدين لأصحاب الهمم شاركوا في تعريف المشاركين وعددهم أكثر من 30 منتسباً بأهداف وبرنامج الدورة خلال انعقادها في مركز تقديم الخدمة بقسم برامج النقاط المرورية.
وركزت الدورة على توعية الشباب من فئة الصم بثقافة النقاط المرورية وربطها بجودة الحياة وسلوكيات السائقين الإيجابية المرتبطة بتعزيز دورهم في المواطنة الإيجابية.

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