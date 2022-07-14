محمد بن زايد: سعدت بالمشاركة في قمة «I2U2»

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عن سعادته بالمشاركة في قمة قادة مجموعة "I2U2" التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الهند وإسرائيل.

سعدت بالمشاركة "عن بعد" مع قادة أمريكا وإسرائيل والهند في قمة ( I2U2 ) .. نؤمن بأن تطوير الاقتصاد هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن والتقدم، ونسعى من خلال هذه القمة إلى تعزيز الشراكات ومواجهة التحديات. pic.twitter.com/xqKoVTl9W4 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 14, 2022

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «سعدت بالمشاركة (عن بعد) مع قادة أمريكا وإسرائيل والهند في قمة (I2U2)».

وأضاف سموه: «نؤمن بأن تطوير الاقتصاد هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن والتقدم، ونسعى من خلال هذه القمة إلى تعزيز الشراكات ومواجهة التحديات».