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الإمارات
محمد بن زايد: سعدت بالمشاركة في قمة «I2U2»
محمد بن زايد خلال مشاركته في القمة
14 يوليو 2022 19:02

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عن سعادته بالمشاركة في قمة قادة مجموعة "I2U2" التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الهند وإسرائيل.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «سعدت بالمشاركة (عن بعد) مع قادة أمريكا وإسرائيل والهند في قمة (I2U2)».

وأضاف سموه: «نؤمن بأن تطوير الاقتصاد هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن والتقدم، ونسعى من خلال هذه القمة إلى تعزيز الشراكات ومواجهة التحديات».

رئيس الدولة
إسرائيل
أميركا
الإمارات
الهند
محمد بن زايد
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