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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
14 يوليو 2022 17:16

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وغائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. 
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 01:58 والجزر الأول عند الساعة 08:43 والجزر الثاني عند الساعة 19:41. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:20 والمد الثاني عند الساعة 22:38 والجزر الأول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:16. 

المصدر: وام
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