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الإمارات
رئيس الدولة يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة لفرنسا
رئيس الدولة يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة لفرنسا
14 يوليو 2022 16:11

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يوم الاثنين المقبل 18 يوليو الجاري.. زيارة دولة للجمهورية الفرنسية الصديقة.

يبحث سموه خلال الزيارة مع فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.. علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا.

ويناقش الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: وام
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محمد بن زايد
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