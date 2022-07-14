نزاع على اشتراك في «الجيم»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

رفع شاب دعوى قضائية ضد مركز رياضي يطالب فيها بفسخ عقد الاشتراك السنوي في الصالة الرياضية وقيمته 1999 درهم، وذلك لعدم قيام المركز الرياضي بتوفير موقف خاص لسيارته.

وطالب الشاب «المدعي» المركز الرياضي «المدعى عليه» خلال عريضة الدعوى التي قدمها للمحكمة إلزامه بفسخ العقد المبرم وإلغاء أية التزامات مترتبة على ذلك الفسخ واسترداد الرسوم المدفوعة مسبقاً، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وأوضح أنه تعاقد مع المدعى عليه على الاشتراك في الصالة الرياضية لمدة سنة لقاء مبلغ 1990 درهم، وقد اتفقا شفوياً على توفير موقف خاص بالمدعي طول مدة الاشتراك، إلا أن الشاب تفاجأ بإبلاغه بدفع رسوم لموقف السيارة في المدة اللاحقة للأربعة الأشهر الأولى واستكمال باقي مدة العضوية خلاف الاتفاق، وقد تسلّم رسالة من المدعى عليه «المركز الرياضي» بعدم ممانعته برد باقي مدة الاشتراك؛ أي 8 أشهر، إلا أن المدعي رفض ورفع الدعوى القضائية.

وعقب تداول القضية، قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف، وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعي أقام الدعوى بفسخ عقد اتفاقية عضوية بين أطراف التداعي واسترداد ما تم دفعه بحجة أن المدعى عليه لم يقم بتوفير موقف خاص لسيارته.

وأنه لم يرد في الاتفاقية التزام المدعى عليه بتوفير موقف خاص لمركبة المدعي، وإنما قرر الأخير أمام مكتب تحضير الدعوى أن الاتفاق كان شفوياً، ولما كان ذلك وكانت الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل على إخلال المدعى عليه بالتزاماتها الناشئة عن العقد ولم يقدم المدعي ما يبين إخلال المدعى عليه بأي التزامات وجاءت أقواله مرسلة دون دليل وقد اقتصر طلب الفسخ دون مبررات له، الأمر الذي تكون معه الدعوى قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون وعليه تقضي المحكمة برفضها.