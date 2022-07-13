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محمد بن راشد: كلمة رئيس الدولة ترسيخ لعشق الإمارات
محمد بن راشد: كلمة رئيس الدولة ترسيخ لعشق الإمارات
14 يوليو 2022 03:01

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خريطة طريق ومنهج للحكومة ورسالة إيجابية للاقتصاد وترسيخ لعشق الإمارات.

وقال سموه، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «#كلمة_رئيس_الدولة أخي محمد بن زايد.. خريطة طريق… منهج للحكومة.. رسالة إيجابية للاقتصاد.. ترسيخ لعشق الإمارات».

محمد بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد
رئيس الدولة
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