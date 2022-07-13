الخميس 14 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
محمد بن سعود: كلمة رئيس الدولة أسست لعهد جديد من النماء
محمد بن سعود: كلمة رئيس الدولة أسست لعهد جديد من النماء
14 يوليو 2022 03:00

رأس الخيمة (وام)

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بالكلمة التي وجهها أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي كانت إيذاناً بانطلاقة قوية نحو مستقبل أكثر إشراقاً ورخاء لدولة الإمارات وشعبها الوفي والمقيمين على أرضها الطيبة.
وقال سموه: إن كلمة سموه أسست لعهد جديد من النماء والازدهار لوطننا الغالي في ظل القيادة الرشيدة المعطاء سيراً صوب خمسين جديدة بخطى ثابتة ملؤها الثقة في غد مفعم بالإنجازات والنجاحات في إطار منظومة العمل الوطني تعزيزاً لمسيرة التنمية الشاملة. 
وأكد سموه أن كلمة سموه دعوة صادقة من قائد الوطن لأبناء شعبه لمزيد من العمل والجد والاجتهاد للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة.

محمد بن سعود القاسمي
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلقي كلمته لأبناء الوطن والمقيمين على أرض دولة الإمارات (تصوير: مانويل راميريز)
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات وشعبها أولاً
اليوم 03:01
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
عربي ودولي
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
اليوم 11:01
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
اليوم 10:52
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:31
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة اعتباراً من اليوم
عربي ودولي
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة اعتباراً من اليوم
اليوم 10:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©