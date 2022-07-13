محمد بن سعود: كلمة رئيس الدولة أسست لعهد جديد من النماء

رأس الخيمة (وام)

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بالكلمة التي وجهها أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي كانت إيذاناً بانطلاقة قوية نحو مستقبل أكثر إشراقاً ورخاء لدولة الإمارات وشعبها الوفي والمقيمين على أرضها الطيبة.

وقال سموه: إن كلمة سموه أسست لعهد جديد من النماء والازدهار لوطننا الغالي في ظل القيادة الرشيدة المعطاء سيراً صوب خمسين جديدة بخطى ثابتة ملؤها الثقة في غد مفعم بالإنجازات والنجاحات في إطار منظومة العمل الوطني تعزيزاً لمسيرة التنمية الشاملة.

وأكد سموه أن كلمة سموه دعوة صادقة من قائد الوطن لأبناء شعبه لمزيد من العمل والجد والاجتهاد للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة.