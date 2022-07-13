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حمدان بن زايد: كلمة رئيس الدولة ضمانة لمستقبل زاهر
حمدان بن زايد: كلمة رئيس الدولة ضمانة لمستقبل زاهر
14 يوليو 2022 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لخصت الماضي بإنجازاته، والواقع بتصوراته، والمستقبل بتطلعاته، مشيراً سموه إلى أن الكلمة  أكدت على ثوابت ومبادئ وطنية راسخة.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»، أمس: «كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، لخصت الماضي بإنجازاته، والواقع بتصوراته، والمستقبل بتطلعاته، لامست القلوب، وخاطبت العقول، لتؤكد على ثوابت ومبادئ وطنية راسخة، بأن ابن الإمارات ومن يقيم على أرضها هم أساس استدامة المنجزات، هي رسالة عميقة تدعو لتكاتف الجهود وتشكل ضمانة لمستقبل زاهر».

حمدان بن زايد
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