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طحنون بن محمد: المواطن ركيزة المستقبل
طحنون بن محمد: المواطن ركيزة المستقبل
14 يوليو 2022 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تتضمن ملامح خريطة الطريق للمستقبل؛ المواطن ركيزتها وهدفها، وتدعو إلى تعاون وتكاتف الجميع من أجل استكمال مجد الإمارات الذي أرساه الآباء المؤسسون.
وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «حدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته اليوم ملامح خريطة الطريق للمستقبل؛ المواطن ركيزتها وهدفها، والسلام هويتها. وقيمها العليا العمل والعلم. فاتحاً الباب لتعاون وتكاتف الجميع من أجل استكمال مجد الإمارات الذي أرساه الآباء المؤسسون».

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محمد بن زايد
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