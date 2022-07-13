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حاكم عجمان: الإمارات ماضية نحو غاياتها
حاكم عجمان: الإمارات ماضية نحو غاياتها
14 يوليو 2022 03:00

عجمان (وام)

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أكدت أن مسيرة الإمارات المباركة ماضية نحو تحقيق كل أهدافها وغاياتها وحفظ الإنجازات وصون المكتسبات، وذلك بكل أيمان وعزم وثبات بحكمة قيادتنا الرشيدة التي تملك رؤية واضحة وسديدة ونهجاً قويماً ورباطاً وثيقاً بين الشعب وقادته. 
وثمن سموه، في تصريحات له، الكلمة الطيبة التي وجهها صاحب السمو رئيس الدولة إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والتي عبّرت عن حاضرنا البهي والمستقبل الواعد الذي تتطلع إليه الأجيال مع بداية الخمسين الثانية من عمر الاتحاد الروح التي تسري في وجدان كل الأمة والحبل المتين الذي يجمعنا ويشد بعضنا. 

رئيس الدولة
حميد النعيمي
حاكم عجمان
الإمارات
محمد بن زايد
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