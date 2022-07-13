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الإمارات
عمار النعيمي: كلمة رئيس الدولة استثنائية استشرافية
عمار النعيمي: كلمة رئيس الدولة استثنائية استشرافية
14 يوليو 2022 03:00

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، استعرضت بكل وضوح وشفافية منهج دولة الإمارات ورؤاها وتطلعاتها لعقود مقبلة مليئة بالعمل والإنجاز للوصول بدولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة. وقال سموه، في تصريحات له: إن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، عبّرت عن مشاعر القائد والوالد تجاه شعبه وأبنائه، وحرصه على مصالحهم، وهي بكل المقاييس كلمة استثنائية استشرافية لقيادة حكيمة تميزت بالصدق والوضوح زادت الاطمئنان ورسّخت القناعات وحفّزت الطاقات للسير تحت قيادته لنهضة دولتنا وإسعاد شعبنا والمقيمين على أرضنا. 

عمار النعيمي
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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