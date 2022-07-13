سيف بن زايد: ريادة الدولة عالمياً هدفٌ لا حياد عنه

أبوظبي (الاتحاد) أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسمت خريطة طريق واضحة لمستقبل وطن.. جعل فيه المواطن هو الأمل والمبتدأ والمبتغى.. وريادة الدولة عالمياً.. هدفٌ لا حياد عنه. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه في «تويتر» أمس: «سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وبكلمات موجزة جامعة.. رسم خريطة طريق واضحة لمستقبل وطن.. جعل فيه المواطن هو الأمل والمبتدأ والمبتغى.. وريادة الدولة عالمياً.. هدفٌ لا حياد عنه.. هنيئاً للإمارات وشعبها بالقيادة الاستثنائية لسيدي رئيس الدولة حفظه الله».