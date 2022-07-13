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نهيان بن مبارك: رئيس الدولة مصدر إلهام ومنبع خير
نهيان بن مبارك: رئيس الدولة مصدر إلهام ومنبع خير
14 يوليو 2022 02:59

أبوظبي (وام)

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أكد خلالها أن شعب دولة الإمارات محور اهتمام دولتنا المباركة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها.. وسيظل منهج «سعادة المواطن ورعايته» الأساس في كل خططنا نحو المستقبل. وقال معاليه، في تصريحات له: «لقد سعدت بالغ السعادة، ومعي جميع أبناء وبنات الإمارات، بالكلمة التاريخية الصادقة، التي استمعنا إليها، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويشرفني كثيراً، أن أعبر لسموه، عن اعتزازنا الكبير، في هذه الدولة الرائدة، بما يمثله بالنسبة لنا جميعاً، من مصدر إلهام، ومنبع خير وعطاء».    

محمد بن زايد
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نهيان بن مبارك
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