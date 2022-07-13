صقر غباش: كلمة رئيس الدولة رؤية استراتيجية للعمل الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وما تضمنته من رؤى استراتيجية، ترسم خريطة واضحة لهذه المرحلة في تاريخ الوطن، أساسها أبناء الإمارات والثوابت الوطنية وقيم الإمارات، وترسيخ التنافسية الاقتصادية، وتعزيز المكانة الدولية والسياسية، الأمر الذي سيشكل منظومة تنمويه متطورة ومتكامله ومستدامه وخريطة طريق لكافة المؤسسات الاتحادية، خلال مسيرتنا الاتحادية المستمرة والحافلة بالإنجازات الاستثنائية.

وقال معالي صقر غباش: إن ما تطرقت إليه كلمة صاحب السمو رئيس الدولة وما تضمنته من رؤى ووجهة واضحة وأولويات، تضمنت تحليلاً دقيقاً للحاضر، ورسمت خريطة لمستقبل العمل الوطني، وأكدت أن المواطن على رأس الأولويات، وأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي كان ولا يزال أكبر الاعتبارات، ولن تدخر القيادة الرشيدة في سبيله جهوداً، وأن الإمارات ماضية في درب العزة والفخر والتنمية لتحقيق أكبر الإنجازات.