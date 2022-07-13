خليفة بن محمد: كلمة رئيس الدولة حملت رسائل الأمل والطموح

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس رؤية متكاملة لمسيرة مئوية الإمارات، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على مواصلة النهوض بالوطن والمواطن.

وقال: إن الكلمة المتلفزة لسموه تضمنت مجموعة من المحاور المهمة، والنقاط المفصلية، تحمل في طياتها رسائل واضحة ملؤها الأمل والطموح في مستقبل زاهر بالعمل الإنساني والخيري، وأن الإمارات لن تتوانى دوماً في مد يد العون للمجتمعات، وإقامة شراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم. وأضاف معاليه أن ما جاء في كلمة سموه، يؤكد أن القيادة الرشيدة، تبذل أقصى الطاقات لخدمة شعب الإمارات، ضمن رسالة واضحة، ورؤية اقتصادية شاملة، تدير مشهداً مطمئناً للمستقبل، وتبشّر بالتفاؤل من أجل صنع القرار وتحمل المسؤوليات، وتسريع تقديم الخدمات بجودة عالية.