الخميس 14 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
خليفة بن محمد: كلمة رئيس الدولة حملت رسائل الأمل والطموح
خليفة بن محمد بن خالد
14 يوليو 2022 02:58

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس رؤية متكاملة لمسيرة مئوية الإمارات، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على مواصلة النهوض بالوطن والمواطن.
وقال: إن الكلمة المتلفزة لسموه تضمنت مجموعة من المحاور المهمة، والنقاط المفصلية، تحمل في طياتها رسائل واضحة ملؤها الأمل والطموح في مستقبل زاهر بالعمل الإنساني والخيري، وأن الإمارات لن تتوانى دوماً في مد يد العون للمجتمعات، وإقامة شراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم. وأضاف معاليه أن ما جاء في كلمة سموه، يؤكد أن القيادة الرشيدة، تبذل أقصى الطاقات لخدمة شعب الإمارات، ضمن رسالة واضحة، ورؤية اقتصادية شاملة، تدير مشهداً مطمئناً للمستقبل، وتبشّر بالتفاؤل من أجل صنع القرار وتحمل المسؤوليات، وتسريع تقديم الخدمات بجودة عالية.

خليفة بن محمد بن خالد
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلقي كلمته لأبناء الوطن والمقيمين على أرض دولة الإمارات (تصوير: مانويل راميريز)
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات وشعبها أولاً
اليوم 03:01
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
عربي ودولي
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
اليوم 11:01
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
اليوم 10:52
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:31
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة اعتباراً من اليوم
عربي ودولي
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة اعتباراً من اليوم
اليوم 10:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©