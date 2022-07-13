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أنور قرقاش: خطاب رئيس الدولة يجسد روح الاتحاد
أنور قرقاش
14 يوليو 2022 02:58

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن خطاب التعزيز الذي وجهه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها تأكيد للتقاليد الراسخة في التواصل بين القيادة والشعب. ولفت معاليه إلى أن الخطاب جسد روح الاتحاد ونجاحها منذ التأسيس، وحمل في ثناياه أُسس مرحلة جديدة طموحة للبناء والتحديث. وقال عبر «تويتر»: «خطاب التعزيز الذي وجهه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها تأكيد للتقاليد الراسخة في التواصل بين القيادة والشعب، فقد رسم سموه بشفافية ومصداقية نهج المرحلة المقبلة الضامن لاستمرارية الإنجاز والانطلاق بطموح نحو مستقبل مزهر». وأضاف معاليه أن خطاب صاحب السمو رئيس الدولة جسد روح الاتحاد ونجاحها منذ التأسيس في فضاءات النهضة والتقدم، وحمل في ثناياه أُسس مرحلة جديدة طموحة للبناء والتحديث محورها المواطن المنتمي والمنتج والمبدع والمواكب للعلم والتكنولوجيا سعياً لترسيخ مسيرة التفوق والتنافسية.

أنور قرقاش
الإمارات
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