سلطان الجابر: كلمة رئيس الدولة صاغت الرؤى المستقبلية

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسمت ملامح المرحلة المقبلة من عمر الدولة، وصاغت الرؤى المستقبلية لنموذج التنمية المستدامة الذي تقدمه دولة الإمارات للعالم، بما يرسخ مكانتها ويعزز ريادتها لعقود طويلة مقبلة.

وقال معاليه: «رسمت كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خريطة طريق واضحة، ومنهجية شاملة للمستقبل عنوانها التفاؤل بما سيحمله الغد لوطننا من رفعة وتمكين عبر ترسيخ التجربة التنموية الفريدة للدولة، والتي تجعل الإنسان محوراً لجميع خطط التطوير والتنمية الاقتصادية الشاملة لما فيه خير الأجيال القادمة».

وثمّن معاليه عالياً رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي تمثل حافزاً لتسريع السير نحو تحقيق الأولويات الوطنية، بما فيها مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية وخطط الاستعداد للمستقبل، والمساهمة في تنويع النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.