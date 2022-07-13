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راشد بن حميد: رئيس الدولة قائد التطوير ورمز العطاء والإنسانية
راشد بن حميد
14 يوليو 2022 02:58

عجمان (وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن كل مواطن ومقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها يفخر بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، فهو قائد التطوير ورمز العطاء والإنسانية.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تصريحات له، إن صاحب السمو رئيس الدولة خير خلف لخير سلف، فبلادنا في تطور وريادة، وتدشن اليوم صفحة جديدة لتجذير العلاقات السمحة مع دول العالم كافة، فشعارنا ومنهجنا السلام والرحمة والتعاون الإنساني لرفعة العالم والارتقاء به نحو الأفضل.
وأشاد بكلمة صاحب السمو رئيس الدولة التي أكد فيها أن سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه.. وتمنى التوفيق والسداد لسموه لما فيه خير الإمارات وشعبها الوفي.

راشد بن حميد
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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